Бесплатные курсы «Русский по пятницам» начнутся с 10 февраля в Иркутске
Иркутян приглашают бесплатно подготовиться к тотальному диктанту.
Иркутян приглашают бесплатно подготовиться к тотальному диктанту.
В Иркутске стартуют бесплатные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Как 2 февраля 2017 года сообщила
Курсы проходят в рамках международной образовательной акции «Тотальный диктант». С 10 февраля занятия будут проходить каждую пятницу в течение двух месяцев. Лекции будут вести кандидаты и доктора филологических наук, преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ.
В нынешнем году набор идет в две группы: базовая и продвинутая. В продвинутой группе будут заниматься люди, которые на высоком уровне владеют школьной программой по русскому языку. В содержание курса будет входить разбор наиболее сложных правил орфографии и пунктуации и их сочетания.
Записаться на курсы можно по телефону 8 (964)-101−22−11.