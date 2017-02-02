Бесплатные курсы «Русский по пятницам» начнутся с 10 февраля в Иркутске

В Иркутске стартуют бесплатные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Как 2 февраля 2017 года сообщила пресс-служба проекта «Тотальный диктант», первое занятие пройдет 10 февраля в 18:30 в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8, здание бывшего иняза). При себе необходимо иметь паспорт для пропуска в здание университета.

Курсы проходят в рамках международной образовательной акции «Тотальный диктант». С 10 февраля занятия будут проходить каждую пятницу в течение двух месяцев. Лекции будут вести кандидаты и доктора филологических наук, преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ.

В нынешнем году набор идет в две группы: базовая и продвинутая. В продвинутой группе будут заниматься люди, которые на высоком уровне владеют школьной программой по русскому языку. В содержание курса будет входить разбор наиболее сложных правил орфографии и пунктуации и их сочетания.

Записаться на курсы можно по телефону 8 (964)-101−22−11.