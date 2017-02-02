Шпорт: у нас есть деньги, есть инструменты, и для развития бизнеса нам нужны только идеи

Хабаровск, 2 февраля, AmurMedia.

Для развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае необходимы не деньги, а идеи. Были бы идеи, правительство обеспечило бы инициаторов проектов финансовой поддержкой. С таким заявлением выступил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на открытие регионального этапа Open Innovations Startup Tour 2017, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фонд «Сколково» в пятый раз проводит самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску инновационных проектов.

На региональном этапе Open Innovations Startup Tour 2017 в Хабаровске за победу и возможность пройти в финал Startup Village поборются команды из Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Приморского края и Амурской области. Оценивать около 100 проектов участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы и эксперты.

Как отметил Вячеслав Шпорт, за право отправиться в Москву поборется несколько десятков команд.

— Судя по тому, сколько пришло человек, можно говорить о том, что молодежь проявляет интерес. Завтра 30 команд из Дальнего востока будут бороться за поездку в Москву. Наш край является уникальной промышленной территорией, уже больше 10 лет работает дальневосточное агентство содействие инноваций. При помощи этого агентства поддержано около 500 различных проектов. В 2015 году наш край занял девятое место в рейтинге самых инновационных и развитых субъектов Российской Федерации. Специфика нашего региона требует особых подходов к судостроению и авиастроению. Такие мероприятия как стартап тур способствую созданию конкурентоспособных и ценных предприятий, — сообщает Вячеслав Шпорт.

На данный момент в крае реализуется уже три сколковских проекта, и еще четыре находятся на стадии разработки. Однако, этого недостаточно. По заверению губернатора края, к сожалению, малый и средний бизнес переживает не лучшие времена.

— У нас в крае процветает крупный бизнес. А вот развитие малого и среднего бизнеса у нас, к сожалению, тормозится. Видимо нам не хватает каких-то знаний. Поэтому мы будем поддерживать идеи начинающих предпринимателей. Фондов поддержки в крае у нас достаточно. Инструментов тоже достаточно. Нам нужны идеи для бизнеса и люди, готовые их реализовывать. Нам также необходимо сегодня налаживать коммуникации между властью, представителями бизнеса и местным самоуправлением, — отметил Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, для помощи перспективным проектам, правительство края подготовило ряд спонсирующих программы.

— У нас предусмотрена финансовая поддержка от правительства: это займы, и гарантии фонда. Этого достаточно. Но для того, чтобы получить эти деньги, нужно что-то сделать. Вот для этого и проводятся подобные мероприятия. Мы также подали заявку на то, чтобы Сколково было организованно в Хабаровском крае. Но, в конце концов, мы понимаем, что «Сколково» — это не место, это целая страна, — подытожил Вячеслав Шпорт.

На открытие мероприятия, в Хабаровск, прямо из Финляндии прибыл эксперт Open Startup Tour и советник президента по работе со стартапами Пекка Вильякайнен. Целью его визита стала не только консультативная помощь молодым предпринимателям, но и отбор самых перспективных проектов.