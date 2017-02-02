Около десяти автоинформаторов планируют установить в Хабаровске

В их числе — еще одно электронное табло в поселке Березовка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«В данный момент прорабатывается вопрос о его подключении, решаются технические моменты. Нужно грамотно запитать его от электричества. Жители города позитивно оценили работу электронного табло. Также такие автоинформаторы будут установлены на остановке Большая, и на пересадочных пунктах», — рассказал Сергей Суковатый.

Напомним, первый автоинформатор в Хабаровске установили в ноябре 2016 года.