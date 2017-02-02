Около десяти автоинформаторов планируют установить в Хабаровске
Планируется, что в первом квартале 2017 года на хабаровских остановках появится около десяти автоинформаторов.
Планируется, что в первом квартале 2017 года на хабаровских остановках появится около десяти автоинформаторов.
В их числе — еще одно электронное табло в поселке Березовка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
«В данный момент прорабатывается вопрос о его подключении, решаются технические моменты. Нужно грамотно запитать его от электричества. Жители города позитивно оценили работу электронного табло. Также такие автоинформаторы будут установлены на остановке Большая, и на пересадочных пунктах», — рассказал Сергей Суковатый.
Напомним, первый автоинформатор в Хабаровске установили в ноябре 2016 года.