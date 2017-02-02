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06:48 (мск), источник: Вести Приморье

Семьи с детьми в Приморье поддержат деньгами и работой

Почти 1,4 миллиарда рублей планируется направить в 2017 году на предоставление выплату ежемесячной выплаты на третьего (или последующего) ребенка. 781,5 миллионов рублей из них выделят из бюджета Приморского края, остальные — средства, предоставляемые в порядке софинансирования федеральным бюджетом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Источник: Вести Приморье

Эта мера социальной поддержки многодетных семей появилась в регионе с началом реализации майских Указов Президента, касающихся демографической политики. Ежемесячную выплату многодетные родители получают до достижения ребенком трех лет. В 2016 году по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского демографическая выплата распространилась и на семьи, усыновившие детей до трех лет.

Право на выплату имеют семьи, доход на каждого в которых ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. В 2016 году размер ежемесячной выплаты составлял 13 649 рублей. В этом году по распоряжению главы региона он проиндексирован и составляет 13 860 рублей.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, только в 2016 году на выплату израсходовано более 1,3 миллиардов рублей из консолидированного бюджета.

«В списке получателей прошлого года более 10,7 тысяч многодетных. А всего с 2013 года получателями ежемесячной выплаты стали 11,8 тысяч приморских семей», — уточняют в ведомстве.

Напомним, что в Приморском крае действуют 16 мер социальной поддержки семей с детьми. Часть выплат, том числе региональный материнский капитал, — обязательства краевого бюджета. Некоторые выплачивают за счет средств федеральной казны. Это, к примеру, выплата женщинам, неработавшим до родов, пособия при рождении и по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и другие.

На прошедшем недавно совещании о создании условий для повышения рождаемости в Российской Федерации Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что помощь семьям с детьми — это не только деньги. Это ещё и условия, когда родители могут совмещать работу с исполнением семейных обязанностей.

«Необходимо создать условия для уверенности людей в своём будущем, в том, что они смогут и родить, и воспитать детей, при этом рассчитывая и на нормальную работу, и, в определённых случаях, на поддержку государства», — подчеркнул глава Правительства.

По словам директора краевого департамента труда и соцразвития Лилии Лаврентьевой, в бюджете 2017 года на все демографические выплаты предусмотрено 3,2 миллиарда рублей.

Вместе с тем, безработные, имеющие несовершеннолетних детей, находятся под особым контролем специалистов службы занятости. Из 14,7 тысяч таких соискателей в прошлом году 6,7 тысяч трудоустроены.

По понятным причинам, значительное большинство обратившихся к специалистам — женщины.

«Отмечу, что приморские работодатели все чаще идут нам на встречу, предлагают вакансии, подходящие мамочкам. Гибкий график, неполный рабочий день или неделя, работа на дому и другие формы помогают совмещать работу и обязанности по воспитанию детей», — комментирует глава ведомства.

Более 1,6 тысяч женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в прошлом году получили направление на бесплатное профобучение по востребованным специальностям. 301 из них — мамы, находящиеся в декретном отпуске.

На эти цели краевой бюджет 2016 года израсходовал 16 миллионов рублей. Почти 3 миллиона рублей направлено на обучение женщин в отпуске по уходу за ребенком до трех лет в рамках реализации майского Указа Президента.

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