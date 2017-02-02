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06:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые населенные пункты могут появиться в Хабаровском крае

Получателям дальневосточных гектаров разрешили самостоятельно создавать сельские поселения.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае благодаря обладателям дальневосточных гектаров могут появиться новые села. Для этого гражданам нужно будет воспользоваться методичкой, подготовленной Агентством по развитию человеческого капитала — предполагается, что люди смогут самостоятельно объединяться и создавать поселения с органами местного самоуправления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Инструкцию по созданию поселений разработали в связи с большим количеством подаваемых коллективных заявлений на дальневосточные гектары — с 1 июня 2016 года таких заявок поступило более четырех тысяч.

Гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, который помогал Агентству по развитию человеческого капитала разрабатывать методическое пособие, считает, что небольшие поселения для Дальнего Востока привычны.

«Спрос на появление и развитие селений продиктован двумя факторами: в России есть группы населения, которые хотят реализовать себя “на земле”, будь то ведение сельского хозяйства или рекреационных видов деятельности; с другой стороны, на Дальнем Востоке есть традиции проживания в небольших поселках. Это создает точки роста для создания новых селений. Отдельный раздел в документе посвящен получению статуса населенного пункта, поскольку этот статус создает совершенно иные условия для выстраивания взаимодействия с органами власти, возможностей подведения коммуникаций. В части возможностей самоорганизации на земельных участках мы видим потенциал развития именно на Дальнем Востоке территориального общественного самоуправления во вновь формирующихся селениях», — заявил Александр Пузанов.

В методичку вошли рекомендации во вопросам выбора участка, подготовки и подачи документов на получение земли в пользование, приобретению статуса земель населенного пункта, взаимодействию с органами власти и совместному обустройству земельных участков, перспективам приобретения участка в собственность, а также разработке внутренних «правил общежития».

Пошаговая инструкция по созданию селений размещена на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в разделе «Дальневосточный гектар».

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