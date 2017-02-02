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06:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский регион перейдет на новую систему управления отходами

Глава Минприроды России сообщил, что субъекты должны выбрать региональных операторов по утилизации отходов и утвердить тарифы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край в 2017 году перейдут на новую систему управления в сфере обращения с отходами, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он отметил, что для реализации этого проекта субъекты РФ должны выбрать региональных операторов по обращению с отходами и утвердить тарифы на вывоз ТКО, сообщает ИА IrkutskMedia в пресс-службе Минприроды.

«Все регионы, которые находятся на Байкальской природной территории — это и Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край, все будут уже с этого года переходить на новую систему управления отходами», — сказал Сергей Донской.

Министр заметил, что в конце прошлого года был принят закон, согласно которому все регионы России перейдут на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора в течение двух лет. Для этого регионы должны выбрать региональных операторов по обращению с отходами и утвердить тарифы на вывоз ТКО.

Сергей Донской также напомнил о разрабатываемом Минприроды России приоритетном проекте по охране и сохранению озера Байкал «Великой России — Великое озеро».

«Проект может быть утвержден в ближайшее время, он посвящен решению как экологических, так и социально-экономических вопросов и является своего рода продолжением ФЦП по сохранению Байкала», — рассказал чиновник.

Главным результатом расширенного заседания Общественного совета министр назвал решение предпринять совместные усилия органов власти и общественности, чтобы реконструкция очистных сооружений в Улан-Удэ (Республика Бурятия) началось уже в 2017 году. Главным фактором загрязнения Байкала, Сергей Донской назвал эвтрофикацию озера сточными водами, сбросами системы ЖКХ. Он отметил, что решение должно быть найдено в этом году, в рамках года экологии на Байкале.

Напомним, председатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов заявил, что ухудшается экосистема Байкала, в частности, не решена проблема утилизации отходов жизнедеятельности населения. В рамках заседания Общественного совета при Минприроды России с представителями ОП было предложено проанализировать эффективность федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

Минприроды надеется решить проблему загрязнения Байкала строительством очистных сооружений в Улан-Удэ. Региональные власти оценивают стоимость проекта в 2,7 млрд рублей — эти деньги планируют получить из ФЦП.

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