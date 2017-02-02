Байкальский регион перейдет на новую систему управления отходами
Глава Минприроды России сообщил, что субъекты должны выбрать региональных операторов по утилизации отходов и утвердить тарифы.
Глава Минприроды России сообщил, что субъекты должны выбрать региональных операторов по утилизации отходов и утвердить тарифы.
Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край в 2017 году перейдут на новую систему управления в сфере обращения с отходами, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он отметил, что для реализации этого проекта субъекты РФ должны выбрать региональных операторов по обращению с отходами и утвердить тарифы на вывоз ТКО, сообщает ИА IrkutskMedia в
«Все регионы, которые находятся на Байкальской природной территории — это и Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край, все будут уже с этого года переходить на новую систему управления отходами», — сказал Сергей Донской.
Министр заметил, что в конце прошлого года был принят закон, согласно которому все регионы России перейдут на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора в течение двух лет. Для этого регионы должны выбрать региональных операторов по обращению с отходами и утвердить тарифы на вывоз ТКО.
Сергей Донской также напомнил о разрабатываемом Минприроды России приоритетном проекте по охране и сохранению озера Байкал «Великой России — Великое озеро».
«Проект может быть утвержден в ближайшее время, он посвящен решению как экологических, так и
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