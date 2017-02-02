Красноярка отсудила больше 200 тысяч за затянувшийся ремонт бани

Жительница Свердловского района Красноярска засудила компанию за некачественное строительство и затянувшийся ремонт бани. Женщина отсудила 215 тыс. рублей. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Красноярка заказала у компании «Комфортстрой 24» проект строительства бани на ее земельном участке. За весь объем работ она заплатила 345 тыс. рублей. Однако в срок объект не построили.

Истица написала в фирму официальную претензию с требованием закончить строительство в течение 10 дней, а также заплатить неустойку за просрочку. Ответа не последовало, после чего она обратилась в суд.

«Во время рассмотрения дела, ответчик баню достроил, но просрочил сдачу на год. Назначенная судом экспертиза выявила несоответствие качества выполненных монтажно-строительных работ действующим нормам. Стоимость устранения недостатков составила 119,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В результате суд постановил взыскать с ответчика 215 тыс. рублей. Судебное решение уже вступило в силу.