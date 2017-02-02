На 16,8% увеличилась доступность детсадов для детей от 1,5 до 3 лет в Приангарье
В Иркутской области строят детсады, чтобы решить проблемы с доступностью мест.
В Иркутской области строят детсады, чтобы решить проблемы с доступностью мест.
На 16,8% увеличилась доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет за два года в Иркутской области. Как 2 февраля 2017 года сообщила
Глава ведомства отметила, что для создания новых мест, в том числе и для детей раннего дошкольного возраста, строятся новые детские сады и проводятся капитальные ремонты в действующих. В 2016 году в области было построено и введено в эксплуатацию восемь детских садов общим количеством 1548 мест: два в Иркутске, три в Иркутском районе, по одному — в Ангарске, Зиме и Шелеховском районе. Проведен капитальный ремонт в четырех детских садах (в Киренском районе, городах Тулун и Саянск), что позволило дополнительно обеспечить местами 175 детей.
«В 18 муниципальных образованиях региона очередь в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет менее 100 человек. Проблема доступности дошкольного образования для таких детей практически решена в Катангском,
Валентина Перегудова также отметила, что правительство Иркутской области оказывает поддержку лицензированным частным детским садам в виде субсидирования на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг дошкольного образования. В 2016 году на эти нужды из регионального бюджета было направлено 16,4 млн рублей. Субсидии получили семь частных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается более 455 детей.