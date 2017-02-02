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07:11 (мск), источник: 365info.kz

Погода 2 февраля: снегопады на юге и юго-востоке

В четверг, 2 февраля, по всему Казахстану сохраняется неустойчивая погода с туманом и гололедом, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

Осадки прогнозируются на юге и юго-востоке республики. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях местами ожидаются метель, ветер усилится до 18−20 м/с, гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами метель и туман.

В Карагандинской и Павлодарской областях — низовая метель, туман. В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидаются снегопады, туман и гололед.

В Алматы переменная облачность, без осадков, утром туман, днем до -2. В Астане переменная облачность, временами снег, до -9.

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