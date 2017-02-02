Погода 2 февраля: снегопады на юге и юго-востоке
В четверг, 2 февраля, по всему Казахстану сохраняется неустойчивая погода с туманом и гололедом, передает «Казгидромет».
В четверг, 2 февраля, по всему Казахстану сохраняется неустойчивая погода с туманом и гололедом, передает «Казгидромет».
Осадки прогнозируются на юге и
В Акмолинской, Костанайской,
В Карагандинской и Павлодарской областях — низовая метель, туман. В Алматинской, Жамбылской,
В Алматы переменная облачность, без осадков, утром туман, днем до -2. В Астане переменная облачность, временами снег, до -9.