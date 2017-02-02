Погода 2 февраля: снегопады на юге и юго-востоке

Осадки прогнозируются на юге и юго-востоке республики. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях местами ожидаются метель, ветер усилится до 18−20 м/с, гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами метель и туман.