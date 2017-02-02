Куропатки чинно переходят улицы в центре Красноярска

Жители Красноярска продолжают сообщать о купопатках на центральных улицах. Сегодня их снова заметили на улице Карла Маркса.

Напомним, в декабре в сети появилось видео с испуганной куропаткой, бегавшей по проезжей части улицы Маркса. С тех пор птицы, судя по всему, успели адаптироваться к оживленному движению на этой улице.

«Что это за куропатки бегают по улице Маркса? Раньше я не видела в городе таких птиц. Перешли со мной улицу чинно на зелёный свет. Они очень смешные, большие, важные, бегают гуськом и похожи на команду пингвинов из Мадагаскара», — рассказала в соцсети горожанка Елена Владышевская.

Добавим, что куропатки — не единственные обитатели леса, которых стали замечать в городской среде. Недавно парк «Роев ручей» рассказал, что красноярцы буквально каждый день сообщают о совах в жилых районах.