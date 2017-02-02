Опасная игра распространяется среди казахстанских школьников

Это игра под названием «Беги или умри». Дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами. Официальных случаев пострадавших в Казахстане пока не зарегистрировано. Но об опасной забаве родители уже предупреждают друг друга смс-рассылкой.

Этот случай произошел еще в прошлом году в одном из российских городов. Группа школьников стояла на обочине оживленной дороги. Внезапно один из них бросился прямо под колеса автомобиля. Как выяснилось позже, сделал он это на спор, участвуя в новой забаве под название «Беги или умри».

О том, что опасная игра пришла и в Казахстан, предупреждает смс-рассылка. Ее автор призывает родителей следить за своими детьми, а автовладельцев быть внимательнее на дорогах.

Суть игры «Беги или умри» ― успеть перебежать дорогу на красный сигнал светофора и как можно ближе к движущемуся транспорту. Опасность дети явно не осознают.

При сухом асфальте машина со скоростью 60 километров в час сможет затормозить, лишь проехав еще 20 метров. А это как минимум три секунды, которых вполне достаточно для летального исхода.

Казахстанские общественники регулярно проводят акции, объясняя школьникам, чего не стоит делать на дороге. Но своими силами и даже с помощью учителей достучаться до сознания каждого ребенка не всегда удается.

Идти на игры со смертью, по словам психологов, в основном решаются дети от 9 до 14 лет. Это группа риска, к которой нужен особый подход. Зависимость от мнения сверстников, подростковая конкуренция могут подтолкнуть ребенка и не на такое.