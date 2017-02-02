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07:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Крымчане и дагестанцы рвутся получить гектар в Хабаровском крае

Только за день было принято около 600 заявок из самых разных уголков страны.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 февраля, AmurMedia.

Жители России подали 698 заявок на дальневосточный гектар только за один день, 1 февраля. Заявки на получение земли приходят из самых разных областей страны. Жители Крыма, Дагестана и Петербурга стремятся получить землю в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, на сегодняшний день подано 6315 заявок на «гектар». Из них 598 поступило за 01 февраля.

Заметим, что из этих шести сотен 29 пришло из других регионов. Граждане из Крыма, Дагестана, Иркутска, Марий Эла, Ростовская область и Оренбурга стремятся получить землю в Хабаровском крае.

Но не все заявки проходят отбор. Из шести тысяч граждан получили шанс на рассмотрение обращения только 4427 человек.

Между тем, общая площадь территорий края, которые доступны к предоставлению в рамках федерального закона, составляет около 38 миллионов гектаров.

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