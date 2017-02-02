Крымчане и дагестанцы рвутся получить гектар в Хабаровском крае
Только за день было принято около 600 заявок из самых разных уголков страны.
Только за день было принято около 600 заявок из самых разных уголков страны.
Хабаровск, 2 февраля, AmurMedia.
Жители России подали 698 заявок на дальневосточный гектар только за один день, 1 февраля. Заявки на получение земли приходят из самых разных областей страны. Жители Крыма, Дагестана и Петербурга стремятся получить землю в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщили в
Заметим, что из этих шести сотен 29 пришло из других регионов. Граждане из Крыма, Дагестана, Иркутска, Марий Эла, Ростовская область и Оренбурга стремятся получить землю в Хабаровском крае.
Но не все заявки проходят отбор. Из шести тысяч граждан получили шанс на рассмотрение обращения только 4427 человек.
Между тем, общая площадь территорий края, которые доступны к предоставлению в рамках федерального закона, составляет около 38 миллионов гектаров.