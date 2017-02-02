Автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок в центр Красноярска

Жителям Красноярска рекомендовали ограничить поездки в центр города на время масштабного ремонта дорог. Только так можно бороться с пробками на основных магистралях, считает начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко.

Так, летом этого года стартует ремонт улиц Карла Маркса, Вейнбаума, Мира, Дубровинского. В апреле начнутся работы и на Коммунальном мосту.

«Если мы не снизим количество транспорта, который двигается в центре города, это не даст того эффекта, которого мы ожидаем», — рассказал журналистам Воевалко.

Напомним, в связи с ремонтом Коммунального моста активисты общественного движения ФАР опубликовали предварительную схему движения в Красноярске. Так, в сторону левого берега Енисея над Абаканской протокой до о. Отдыха будет разрешено движение только для автобусов и спецслужб.

Общественники предложили пустить движение по Октябрьскому и 4-му мостам. При этом, как считает координатор ФАР Егор Фролов, дорожникам еще придется подумать, как снизить поток транспорта на перегруженных магистралях.