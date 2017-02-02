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07:35 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В четверг потепление принесет в Украину дождь и мокрый снег

В четверг, 2 февраля, температура в Украине продолжит постепенно повышаться, особенно в западной части страны, где в зоне атомсферного фронта ожидаются мокрый снег с дождем и гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем −2…+5 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью −1…−6 градусов, днем −2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −5…−12 градусов, днем 0…-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −9…−15 градусов, днем 0…-7 градусов; в Винницкой области ночью −5…−10 градусов, днем −3…+2 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −9…−15 градусов, днем −1…−6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −5…−10 градусов, днем −2…+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем −2…+5 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью −3…−5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −7…−9 градусов, днем −2…−4 градуса.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 февраля самая высокая температура днем была +9,3 градусов в 2002 году, самая низкая ночью -25,5 градусов в 2012 году.

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