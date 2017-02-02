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07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Парковку для автомобилей на ул. Молокова сделали бесплатной

Взимание платы за стоянку было незаконным.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Молокова в Красноярске снесли незаконную платную парковку. Теперь автомобилисты смогут бесплатно припарковаться около дома № 8. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По приблизительным подсчетам, владельцы стоянки каждый день незаконно получали около 6000 рублей чистой прибыли. При этом они не платили налоги и не обеспечивали безопасность автомобилей на должном уровне.

«Автовладельцам важно понимать, что на незаконных стоянках охрана автомобиля — мнимая. Угон, пожар или повреждение, — ни за какое из происшествий владельцы таких автостоянок юридической ответственности не несут, а потому автолюбители, оплачивая незаконные услуги, лишь наполняют карманы недобросовестных предпринимателей», — заявил руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

В администрации добавили, что за прошлый год в Советском районе было снесено 515 несанкционированных павильонов и автостоянок. За январь с территории убрали 7 объектов.

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