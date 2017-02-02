Мэрия Уфы опубликовала график уборки снега во дворах на 3 февраля

В Демском районе 3 февраля работы по очистке от снега будут проведены во дворах домов по следующим адресам: ул. Правды, 20/1; 20/2, 20/3; ул. Ухтомского, 11, 13; ул. Левитана, 8; ул. Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3; ул. Островского, 16/1.

В Октябрьском районе уборка снега во дворах с применением спецтехники запланирована по адресам:

ул. Ю. Гагарина, 3, 5, 9, 36/1; ул. М. Рыльского, 8, 29, 29/1; ул. Набережная, 37, 37/1; ул. Б. Бикбая, 38/1, 38/2, 42; ул. Ак. Королева, 2; ул. Р. Зорге, 21, 35, 37; ул. Шафиева, 18, 20, 22, 25; ул. Комсомольская, 138; проспект Октября, 122; 122/1, 122/2, 132, 132/1, 132/2; бульвар Молодежный, 2, 6.

В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий будет вестись на ул. Г. Горбатова, 3; ул. Ст. Кувыкина, 14/2; ул. К. Маркса, 17/19, 13/1; ул. З. Расулева, 8; ул. Достоевского, 160; ул. Мубарякова, 13; ул. Амантая, 7/1; ул. Ст. Кувыкина, 17/1.