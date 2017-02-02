Объявлены лучшие фотографии 2016 года, сделанные дронами

Дроны становятся все более доступным способом запечатлеть окружающий нас мир с иного ракурса. Поскольку в последнее время большое количество людей поднимают в небо свои фотокамеры, сообщества аэрофотосъемки начинают организовывать собственные премии. Победителей одного из таких фотоконкурсов 2016 года представил SkyPixel.

В премии участвовали 27 000 фотографий, сделанных как профессионалами, так и фотографами-любителями. Премия была вручена в трех категориях: «360», «Красота» и «Дроны в использовании».