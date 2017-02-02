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2 февраля, источник: Моя Планета

Объявлены лучшие фотографии 2016 года, сделанные дронами

Быстроразвивающееся сообщество аэрофотосъемки SkyPixel представило победителей премии лучших фотографий 2016 года, сделанных при помощи дронов.

Дроны становятся все более доступным способом запечатлеть окружающий нас мир с иного ракурса. Поскольку в последнее время большое количество людей поднимают в небо свои фотокамеры, сообщества аэрофотосъемки начинают организовывать собственные премии. Победителей одного из таких фотоконкурсов 2016 года представил SkyPixel.

В премии участвовали 27 000 фотографий, сделанных как профессионалами, так и фотографами-любителями. Премия была вручена в трех категориях: «360», «Красота» и «Дроны в использовании».

Основной приз достался работе китайского фотографа Дже Зенг под названием «Рыбак закрывает сеть».

На фото, сделанном в китайской провинции Фуцзянь, местный рыбак, стоя в лодке посреди водоема, разбирает дневной улов.

Первое место в профессиональной категории «Красота» заняло фото под названием «Разведка» — на нем можно увидеть караван верблюдов в пустыне.

Первое место среди фотографов-любителей в данной категории заняла работа «Переход над автодорогой».

Первый приз в профессиональной категории «Дроны в использовании» заняла работа «Счастливое утро».

Первое место среди любителей в той же категории взяло фото под названием «Презренный».

И, наконец, первый приз в профессиональной категории «360» ушел работе «Звездная ночь», в любительской — работе под названием «Летающие чернила горы Тянь-Шань».

«Звездная ночь»
«Летающие чернила горы Тянь-Шань»
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