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09:21 (мск), источник: Калининград.Ru

ГИБДД предупреждает калининградских водителей о неблагоприятных погодных условиях

В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и перепады температуры воздуха.

Источник: Калининград.Ru

«Это способствует возникновению тумана, который значительно снижает видимость», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Госавтоинспекция напоминает, что в условиях непогоды предметы визуально отдалены, а скорость кажется значительно ниже, чем на самом деле. Во время осадков снижается коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием.

В таких погодных условиях автомобилистам следует сменить стиль вождения: снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам в тёмное время суток и при недостаточной видимости рекомендуется носить предметы со световозвращающими элементами. Вне населённых пунктов они обязаны иметь на одежде такие «опознавательные знаки».

«Световозвращатели обеспечивают видимость пешехода на расстоянии 200−350 метров. Наибольшей эффективностью обладают световозвращатели белого и лимонного цветов. Пешеходы должны помнить и о тормозном пути транспортных средств: автомобиль, двигаясь даже с низкой скоростью, не может мгновенно остановиться, тем более во время осадков», — отметили в ведомстве.

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