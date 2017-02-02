В Калининграде обнаружили памятник «ждуну»

Калиниградский «ждун» — скульптура морского слона в Верхнем озере Калининграда. Она установлена на набережной больше века назад. Изваяние входит в архитектурную группу «Морские звери», которую в 1913 году создал скульптор Германа Тиле.

Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал

«Ждуном» в сети именуют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Персонаж получил различные интерпретации. «Ждуна» превратили в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в компьютерных технологиях, навязчивую тещу, кондуктора и соседа грустного Киану Ривза, сидящего на скамейке.