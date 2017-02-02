В пятницу на юге Приморья воздух прогреется до +3 °C
2 февраля в Приморье без осадков. Заток холода с севера прекратился. Идёт интенсивный прогрев воздуха. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до 0…-7 °C, на севере до -12 °C.
2 февраля в Приморье без осадков. Заток холода с севера прекратился. Идёт интенсивный прогрев воздуха. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до 0…-7 °C, на севере до -12 °C.
Во Владивостоке солнечно, ветер слабый, максимальная температура воздуха −3…−5 °C.
В пятницу в Приморье сохранится устойчивый характер погоды: отрог сибирского антициклона, который сегодня определяет погоду на юге Дальневосточного региона, продолжит смещение на
В условиях малооблачной погоды ночью
Во Владивостоке завтра, 3 февраля, без осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью −9…−11 °C, максимальная днем 0…-2 °C.