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09:36 (мск), источник: Вести Приморье

В пятницу на юге Приморья воздух прогреется до +3 °C

2 февраля в Приморье без осадков. Заток холода с севера прекратился. Идёт интенсивный прогрев воздуха. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до 0…-7 °C, на севере до -12 °C.

Во Владивостоке солнечно, ветер слабый, максимальная температура воздуха −3…−5 °C.

В пятницу в Приморье сохранится устойчивый характер погоды: отрог сибирского антициклона, который сегодня определяет погоду на юге Дальневосточного региона, продолжит смещение на юго-восток, на акваторию Японского моря. На территорию Приморского края продолжится поступление теплого воздуха с районов Китая.

В условиях малооблачной погоды ночью по-прежнему будет морозно, −13…−20 °C, на севере −28…−30 °C. Днем будет продолжаться интенсивный прогрев воздуха, в южной половине края температура воздуха поднимется до −2…+3 °C, на севере до -8 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.ру.

Во Владивостоке завтра, 3 февраля, без осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью −9…−11 °C, максимальная днем 0…-2 °C.

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