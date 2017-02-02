За неоплаченную парковку пермяки заплатят более двух млн рублей
Платные парковки появились лишь в августе прошлого года, но за это время пермские водители, которые не заплатили за парковочные места в центре города, получили 2400 штрафов.
Платные парковки появились лишь в августе прошлого года, но за это время пермские водители, которые не заплатили за парковочные места в центре города, получили 2400 штрафов.
В 2016 году пермским автолюбителям было выдано 2404 предписания за неоплату парковки в центре города. Таким образом, водители заплатят штрафы на сумму более двух млн рублей, сообщает горадминистрация.
— Некоторые штрафы оплачиваются только в размере половины, поэтому обращаем внимание, что в этом случае они считаются неоплаченными, и нарушителям
Тем не менее, сумма поступивших в бюджет средств за время работы платных парковок составила 15 млн рублей.