За неоплаченную парковку пермяки заплатят более двух млн рублей

В 2016 году пермским автолюбителям было выдано 2404 предписания за неоплату парковки в центре города. Таким образом, водители заплатят штрафы на сумму более двух млн рублей, сообщает горадминистрация.



— Некоторые штрафы оплачиваются только в размере половины, поэтому обращаем внимание, что в этом случае они считаются неоплаченными, и нарушителям все-таки придется довести оплату до полного размера, — отметили в административной комиссии, рассматривающей протоколы о нарушениях правил парковки.



Тем не менее, сумма поступивших в бюджет средств за время работы платных парковок составила 15 млн рублей.