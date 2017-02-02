В Омске увеличилось количество точек продаж электронных проездных
Теперь пунктов продаж в городе насчитывается более 60.
Теперь пунктов продаж в городе насчитывается более 60.
В городе Омске стало больше действующих пунктов продаж электронных проездных билетов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, с 1 февраля начали работать 10 пунктов по продаже электронных проездных билетов «Ростелекома».
В настоящее время точки продаж проездных оборудованы новыми
Благодаря изменениям можно поменять тариф в любом пункте продажи электронных проездных, количество которых увеличилось. Теперь в городе насчитывается 62 точки продажи. Все адреса можно посмотреть на официальном сайте МП «Пассажирсервис».