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09:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске увеличилось количество точек продаж электронных проездных

Теперь пунктов продаж в городе насчитывается более 60.

В городе Омске стало больше действующих пунктов продаж электронных проездных билетов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, с 1 февраля начали работать 10 пунктов по продаже электронных проездных билетов «Ростелекома».

В настоящее время точки продаж проездных оборудованы новыми программно-техническими комплексами, отмечают в департаменте транспорта. Временные ограничение, который были связаны со сменой тарифа, уже сняты.

Благодаря изменениям можно поменять тариф в любом пункте продажи электронных проездных, количество которых увеличилось. Теперь в городе насчитывается 62 точки продажи. Все адреса можно посмотреть на официальном сайте МП «Пассажирсервис».

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