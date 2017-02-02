Дальневосточникам пояснили, что делать с поврежденными деньгами

«Существующее законодательство определяет два варианта действий в случае, если ваши деньги по какой-либо причине утратили свой первоначальный вид, — объяснила главный экономист Управления наличного денежного обращения и кассовых операций Дальневосточного ГУ Банка России Галина Мачуха. -­ Мелкие повреждения, не мешающие определить подлинность банкноты Банка России, никак не влияют на её платежеспособность, поэтому такие деньги должны приниматься при всех видах платежей. Банкнотами с потертостями, загрязнениями, небольшими отверстиями, проколами, посторонними надписями, небольшими красочными или масляными пятнами, оттисками штампов или надрывами можно оплачивать любые товары и услуги. Платежеспособными также являются банкноты, утратившие углы и края. В случае, если деньги имеют более серьезные повреждения, расплачиваться ими уже нельзя, но их можно обменять на аналогичные банкноты Банка России того же номинала в любом банке».

При этом неважно, каким образом банкнота получила повреждения: обменяют даже обожженные, обугленные, истлевшие, подвергнутые воздействию агрессивных сред банкноты. Кроме того, заменить на новую должны и те банкноты, которые утратили значительную часть своей первоначальной площади — главное, чтобы от нее сохранилось не менее 55%. Это же касается и банкнот, склеенных из фрагментов: необходимо, чтобы один или несколько фрагментов принадлежали одной банкноте и занимали не менее 55% от первоначальной площади,

Банки обязаны обменивать банкноты, составленные из двух фрагментов (например, правого и левого), принадлежащих разным билетам одного номинала, если площадь каждого из фрагментов занимает не меньше 50% от первоначальной площади банкнот.

Обменяют также банкноты с признаками производственного брака и окрашенные банкноты, если на них отчетливо просматриваются изображения. Исключение составят лишь те денежные знаки, на которых окажутся следы специальной краски, предназначенной для предотвращения хищения банкнот.

Если кассир банка визуально может определить подлинность и платежеспособность банкнот, то обмен производится сразу, если нет, то их придется сдать на экспертизу в Банк России вместе с заявлением на прием сомнительных денежных знаков и их описью. Заявление и опись могут составляться в произвольной форме, однако необходимо будет указать способ получения сомнительных денежных знаков.

Обмен поврежденных денежных знаков Банка России, включая их направление на экспертизу в Банк России и получение результатов экспертизы, производится бесплатно, а сумма поврежденных дензнаков не ограничена.

Решение об отказе в обмене денежного знака Банка России (признании его неплатежеспособным) может быть вынесено кредитной организацией на основании Указания Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У либо Банком России по результатам проведенной экспертизы. В этом случае сомнительные денежные знаки возвращаются клиенту.

Денежные знаки, имеющие признаки подделки, клиенту не возвращаются и подлежат передаче в органы внутренних дел.