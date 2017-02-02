«Мест нет!». Некоторые школы Екатеринбурга уже закрыли набор первоклашек

Как рассказала Сибирцева, на сегодняшний день подали 10,5 тыс. заявлений на зачисление в первые классы. Это примерно половина от общего числа первоклассников. Через портал «Госуслуги» подано более 7 тыс. заявок, что больше на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.

По словам главы департамента образования, недостатка мест в школах не ожидается: планируется, что в первый класс пойдут 18,5 тыс. детей, а созданных мест порядка 20,5 тыс.

Что касается сбоев системы во время записи детей в первый класс, на которые жаловались родители, то, как пояснил директор уральского филиала «Ростелекома» Вадим Макаров, это произошло из-за того, что спрос по сравнению с прошлым годом возрос в три раза. Ситуацию усугубило и то, что родители пытались зарегистрировать своих детей с нескольких устройств. В среднем на каждого первоклассника пришлось не менее трёх устройств.

«Мы планируем, что в следующем году заявок, отправленных через портал “Госуслуги”, будет ещё больше», — рассказал Вадим Макаров.

Екатерина Сибирцева также отметила, что ажиотаж вокруг зачисления искусственный.

«Все дети пойдут в первые классы. Но, возможно, не в те, в которые планировали их родители. Это не значит, что школьники получат менее качественное образование», — подчеркнула она.

Добавим, что некоторые екатеринбуржцы не смогли подать документы он-лайн, поскольку их улицы не оказалось в списке. С такой проблемой столкнулись жители поселка «Мичуринский». Как уточнила Сибирцева, «это единичный случай», в настоящее время с ним разбираются.

Регина Мусина.