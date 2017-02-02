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09:26 (мск), источник: Nakanune.ru

«Мест нет!». Некоторые школы Екатеринбурга уже закрыли набор первоклашек

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги записи детей в первый класс. По информации главы департамента образования администрации города Екатерины Сибирцевой, в некоторые школы прием уже завершился. Что касается «обвала» сайта при записи детей, то, как уточнил глава уральского филиала «Ростелекома» Вадим Макаров, во всем виноват возросший спрос, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала Сибирцева, на сегодняшний день подали 10,5 тыс. заявлений на зачисление в первые классы. Это примерно половина от общего числа первоклассников. Через портал «Госуслуги» подано более 7 тыс. заявок, что больше на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.

По словам главы департамента образования, недостатка мест в школах не ожидается: планируется, что в первый класс пойдут 18,5 тыс. детей, а созданных мест порядка 20,5 тыс.

Что касается сбоев системы во время записи детей в первый класс, на которые жаловались родители, то, как пояснил директор уральского филиала «Ростелекома» Вадим Макаров, это произошло из-за того, что спрос по сравнению с прошлым годом возрос в три раза. Ситуацию усугубило и то, что родители пытались зарегистрировать своих детей с нескольких устройств. В среднем на каждого первоклассника пришлось не менее трёх устройств.

«Мы планируем, что в следующем году заявок, отправленных через портал “Госуслуги”, будет ещё больше», — рассказал Вадим Макаров.

Екатерина Сибирцева также отметила, что ажиотаж вокруг зачисления искусственный.

«Все дети пойдут в первые классы. Но, возможно, не в те, в которые планировали их родители. Это не значит, что школьники получат менее качественное образование», — подчеркнула она.

Добавим, что некоторые екатеринбуржцы не смогли подать документы он-лайн, поскольку их улицы не оказалось в списке. С такой проблемой столкнулись жители поселка «Мичуринский». Как уточнила Сибирцева, «это единичный случай», в настоящее время с ним разбираются.

Регина Мусина.

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