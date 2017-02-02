В Новосибирской области готовят дамбы к весеннему паводку
В Новосибирской области готовят дамбы к весеннему паводку, рассказал в интервью «России-24» руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по НСО Юрий Марченко.
В Новосибирской области готовят дамбы к весеннему паводку, рассказал в интервью «России-24» руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по НСО Юрий Марченко.
Новосибирская область начала подготовку к весеннему половодью. Вопрос проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период паводка обсудили на заседании специальной комиссии: «Мы приняли рано план мероприятий по предотвращению паводка — губернатор подписал его еще в декабре 2016 года, хотя обычно мы его подписывали в конце февраля, а иногда и в начале марта. Это связано с данными по снежному периоду, это говорит о том, что это один из приоритетов по улучшению безопасности нашей территории», — поделился в интервью «России-24» Юрий Марченко.
Помимо этого, в Новосибирской области систематически повышается уровень технической защищенности территории. Одним из самых опасных для подтопления населенных пунктов работники департамента считают город Куйбышев, однако в прошлом году был проведен ремонт дамб вблизи от этого города. .
«По городу Куйбышеву критические отметки были самые высокие, и если бы мы не провели ремонт
В год экологии департамент также принимает меры по расчистке рек и водоемов. В 2016 году специалисты расчистили реку Бердь до района Маслянино. В районе Искитима будет ликвидирована самовольно построенная дамба на реке Бердь.