В Новосибирской области готовят дамбы к весеннему паводку

Новосибирская область начала подготовку к весеннему половодью. Вопрос проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период паводка обсудили на заседании специальной комиссии: «Мы приняли рано план мероприятий по предотвращению паводка — губернатор подписал его еще в декабре 2016 года, хотя обычно мы его подписывали в конце февраля, а иногда и в начале марта. Это связано с данными по снежному периоду, это говорит о том, что это один из приоритетов по улучшению безопасности нашей территории», — поделился в интервью «России-24» Юрий Марченко.

Помимо этого, в Новосибирской области систематически повышается уровень технической защищенности территории. Одним из самых опасных для подтопления населенных пунктов работники департамента считают город Куйбышев, однако в прошлом году был проведен ремонт дамб вблизи от этого города. .

«По городу Куйбышеву критические отметки были самые высокие, и если бы мы не провели ремонт из-за опасения, что придет паводок, угроза мола бы коснуться не 20 тысяч, а 40 тысяч жителей. У нас есть еще 3 проблемных места — села Северный и Крещенска, осталось село Венгерово — там действует масштабный проект департамента природных ресурсов, стоимость 200 млн рублей, но он еще не начал финансироваться. В этом году в Доволенском районе идет капитальный ремонт двух плотин. Это позволит нам обеспечить села водным ресурсом для полива», — рассказал Марченко.

В год экологии департамент также принимает меры по расчистке рек и водоемов. В 2016 году специалисты расчистили реку Бердь до района Маслянино. В районе Искитима будет ликвидирована самовольно построенная дамба на реке Бердь.