Только 3,2% челябинцев готовы пить воду из-под крана

Как рассказали «ФедералПресс» в Челябинском филиале РАНХиГС, инициативный опрос жителей города провели специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии. Они задавали им вопрос: «Как Вы считаете, насколько пригодна для питья вода в системе централизованного водоснабжения города Челябинска, то есть вода из-под крана?».

При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Считают, что вода из-под крана пригодна для питья после пропускания ее через фильтр для очистки — 48,1% респондентов. Чаще всего так отвечали горожане в возрасте от 31 до 50 лет, проживающие в Калининском и Курчатовском районах. Практически каждый четвертый опрошенный (29,8%) ответил, что вода пригодна для питья после кипячения. В основном это жители Ленинского, Калининского и Тракторозаводского районов. Каждый пятый челябинец (20,6%) уверен, что вода из системы водоснабжения не пригодна для питья ни при каких условиях. Как правило, так отвечали молодые респонденты из Курчатовского и Ленинского районов, по социальному положению — специалисты с высшим образованием.

Лишь 3,2% опрошенных ответили, что вода из-под крана пригодна для питья без обработки.

Часто так отвечали горожане с уровнем материальной обеспеченности — ниже среднего, выбирающие для его характеристики позиции «денег хватает только на питание» и «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Эксперты отмечают, что трактовать результаты опроса сложно, так как вопрос спорный и речь идет о субъективных ощущениях горожан. Чтобы нарисовать целостную картину, нужна система регулярного мониторинга состояния воды в системе централизованного водоснабжения.

Метод исследования: инициативный опрос населения города Челябинска старше 18 лет методом личного формализованного интервью

Заказчик исследования: Челябинский филиал РАНХиГС (инициативное, оплачено из собственных средств)

География опроса: город Челябинск

Время проведения опроса: 10 — 13 января 2017 года

Объем выборочной совокупности: 700 респондентов

Статистическая погрешность данных: +4%

Подготовка данных для СМИ: Дарья Аверьянова