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09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Только 3,2% челябинцев готовы пить воду из-под крана

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля, РИА ФедералПресс. Опрос жителей Челябинска показал, как они оценивают пригодность воды в системе централизованного водоснабжения в городе. Большинство опрошенных считают, что вода из-под крана пригодна для питья после пропускания через фильтр. Каждый пятый горожанин уверен, что эта вода ни при каких условиях не пригодна для питья.

Как рассказали «ФедералПресс» в Челябинском филиале РАНХиГС, инициативный опрос жителей города провели специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии. Они задавали им вопрос: «Как Вы считаете, насколько пригодна для питья вода в системе централизованного водоснабжения города Челябинска, то есть вода из-под крана?».

При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Считают, что вода из-под крана пригодна для питья после пропускания ее через фильтр для очистки — 48,1% респондентов. Чаще всего так отвечали горожане в возрасте от 31 до 50 лет, проживающие в Калининском и Курчатовском районах. Практически каждый четвертый опрошенный (29,8%) ответил, что вода пригодна для питья после кипячения. В основном это жители Ленинского, Калининского и Тракторозаводского районов. Каждый пятый челябинец (20,6%) уверен, что вода из системы водоснабжения не пригодна для питья ни при каких условиях. Как правило, так отвечали молодые респонденты из Курчатовского и Ленинского районов, по социальному положению — специалисты с высшим образованием.

Лишь 3,2% опрошенных ответили, что вода из-под крана пригодна для питья без обработки.

Часто так отвечали горожане с уровнем материальной обеспеченности — ниже среднего, выбирающие для его характеристики позиции «денег хватает только на питание» и «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Эксперты отмечают, что трактовать результаты опроса сложно, так как вопрос спорный и речь идет о субъективных ощущениях горожан. Чтобы нарисовать целостную картину, нужна система регулярного мониторинга состояния воды в системе централизованного водоснабжения.

Метод исследования: инициативный опрос населения города Челябинска старше 18 лет методом личного формализованного интервью
Заказчик исследования: Челябинский филиал РАНХиГС (инициативное, оплачено из собственных средств)
География опроса: город Челябинск
Время проведения опроса: 10 — 13 января 2017 года
Объем выборочной совокупности: 700 респондентов
Статистическая погрешность данных: +4%
Подготовка данных для СМИ: Дарья Аверьянова

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