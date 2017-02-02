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09:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Озерский театр кукол отменил все спектакли из-за карантина

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» (Челябинская область) до 7 февраля отменяются все спектакли в связи с карантином по гриппу и ОРВИ.

В этот период в театре будут отменены два спектакля — «Скака про хитрую лисичку» и «Федорино горе».

Напомним, в Озерске в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ введен карантин с 1 по 7 февраля включительно во всех школах и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс). Также отменен тренировочный процесс и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта. Введен особый санитарный режим во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей.

Согласно данным МРУ № 71 ФМБА России, в Озерском городском округе с 22 по 29 января 2017 года зарегистрирован 1431 случай ОРВИ и гриппа. С 27 по 30 января 2017 года количество заболевших школьников увеличилось с 8,5 до 12,3 процентов. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38 процентов.

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