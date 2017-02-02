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09:17 (мск), источник: АиФ Омск

13-летний паркурщик, упавший с высоты, пришёл в себя

Мальчик упал с шестого этажа, делая селфи.

13-летний паркурщик, упавший с шестого этажа, пришёл в себя. Об этом со ссылкой на областной минздрав сообщает НГС. Новости.

Напомним, подросток вместе со своими друзьями пошёл попрыгать и сфотографироваться на территории недостроенного здания по улице 70 лет Октября. Делая снимок, он упал с шестого на четвёртый этаж и получил травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника и травмы головы. Сейчас школьника перевели в общее отделение нейрохирургии, он пришёл в себя.

Состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное, средней тяжести.

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