40 дней со дня трагедии: В Сочи вспоминают жертв крушения ТУ-154
2 февраля в Краснодарском крае вспомнят погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154, рухнувшем в Черное море.
2 февраля в Краснодарском крае вспомнят погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154, рухнувшем в Черное море.
Со дня трагедии прошло 40 дней. Как сообщили ИА REGNUM в
Кроме того,
Как сообщало ИА REGNUM, самолет, принадлежащий Министерству обороны России, 25 декабря прошлого года упал в Черное море близ Сочи спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военные и госслужащие.
Поиски тел погибших и обломков самолета продолжаются до сих пор. Накануне водолазы обнаружили новые фрагменты разбившегося Ту-154. Со дна моря подняты 78 обломков самолёта и семь фрагментов тел погибших. Еще 38 обломков крылатой машины были обнаружены и подняты со дна Чёрного моря за сутки 28 января.