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09:15 (мск), источник: ИА REGNUM

40 дней со дня трагедии: В Сочи вспоминают жертв крушения ТУ-154

2 февраля в Краснодарском крае вспомнят погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154, рухнувшем в Черное море.

Со дня трагедии прошло 40 дней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Сочи, панихиды по жертвам авиакатастрофы будут отслужены во всех храмах города-курорта.

Кроме того, концерт-реквием состоится в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. В исполнении Сочинского симфонического оркестра, Камерного хора и солистов Сочинской филармонии прозвучат проникновенные произведения великих мастеров: Баха, Генделя, Шуберта, Брамса, Форе и Грига.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет, принадлежащий Министерству обороны России, 25 декабря прошлого года упал в Черное море близ Сочи спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военные и госслужащие.

Поиски тел погибших и обломков самолета продолжаются до сих пор. Накануне водолазы обнаружили новые фрагменты разбившегося Ту-154. Со дна моря подняты 78 обломков самолёта и семь фрагментов тел погибших. Еще 38 обломков крылатой машины были обнаружены и подняты со дна Чёрного моря за сутки 28 января.

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