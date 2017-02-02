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09:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня в Краснодаре включатся электросирены

Систему средств оповещения населения проверят в Краснодаре.

Источник: ГТРК «Кубань»

Оценка работоспособности системы будет проводиться 2 и 3 февраля с 9.00 до 18.00.

В это время будут включаться электросирены. Их звучание является предупредительным сигналом ГО об опасности, который означает «Внимание всем!».

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и оставаться на рабочих местах или дома, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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