Сегодня в Краснодаре включатся электросирены
Систему средств оповещения населения проверят в Краснодаре.
Систему средств оповещения населения проверят в Краснодаре.
Оценка работоспособности системы будет проводиться 2 и 3 февраля с 9.00 до 18.00.
В это время будут включаться электросирены. Их звучание является предупредительным сигналом ГО об опасности, который означает «Внимание всем!».
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и оставаться на рабочих местах или дома, сообщили ГТРК «Кубань» в