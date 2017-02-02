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09:14 (мск), источник: РИА Крым

В Керченском проливе сооружают морские пролеты моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости (Крым). В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Первый участок, где стартовали работы, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более шести километров.

«На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию “нить” металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тысяч тонн, — рассказал замначальника ФКУ Упрдор “Тамань” Владислав Сафин. — Сооружение морских пролетов выполняется стандартным методом продольной надвижки».

На заранее подготовленном на суше стенде проводится укрупнение сегментов пролета, после чего строители двигают его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупняется очередной пролет, и вновь проводится операция по перемещению пролетных строений в сторону фарватера. Как пояснили в инфоцентре, так делается до тех пор, пока тот пролет, который первым вышел в море, не окажется в своем проектном положении — непосредственно у фарватера. Он будет примыкать к арке.

«Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на стенде пролеты перемещаются в акваторию со скоростью 15−25 см в минуту. Надвижка — технически сложная операция, требующая высокой точности, но это давно проверенный и надежный способ сооружения пролетов над водой, широко применяемый в мировом мостостроении», — рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Во время продвижения над водой пролетные строения поддерживаются вспомогательными конструкциями, а затем вся «нить» будет опущена в проектное положение. Такая последовательность работ позволяет качественно и оперативно вести работы по строительству моста.

«Всего на объекте строительства — четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность — более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста», — сказал Сафин.

Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3,8 тысяч свай трех типов. Всего проектом предусмотрено 7 тысяч. Кроме того, уже готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

«Растет объем ручного труда, мы увеличиваем количество строителей — на стройке уже трудятся около 4 тысяч человек, а к весне их будет еще больше, — рассказал начальник технической службы “СГМ-Мост” Юрий Бесков. — Все больше и специализированного оборудования. Только в операции по надвижке морских пролетов используется почти 30 основных строительных машин и механизмов — краны, домкраты, гидроцилиндры, а если считать все задействованное в надвижке оборудование, то это более 200 единиц различного инвентаря».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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