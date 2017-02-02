Размер родительской платы в детских садах изменился в Волжском
Размер платы в детских садах в Волжском изменился.
Размер платы в детских садах в Волжском изменился.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
— 18,72 рубля в день на одного ребенка с его пребыванием в учреждении пять часов в день.
— 92,28 рубля в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет с пребыванием 12 часов.
— 98,70 рубля в день на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с пребыванием детей 12 часов.
«Размер родительской платы не покрывает всех расходов за присмотр и уход за детьми в садах. Недостающие средства вносятся из городского бюджета. Несмотря на то, что в процентном соотношении доплата составляет 5−6%, в год, по подсчетам экономистов, сумма доплаты достигает 10 миллионов рублей», — добавили в администрации Волжского.