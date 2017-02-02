Людмила Анурова: «Февраль месяц снежный, без метелей не обойдется. В последние годы он бывает холоднее января и декабря»
Начальник ФБГУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова рассказала, каким ожидается последний месяц зимы.
Начальник ФБГУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова рассказала, каким ожидается последний месяц зимы.
«Погода сейчас типичная для февраля: небольшой снег, небольшой мороз. В феврале часто бывают метели и снегопады. Прогноз на февраль: ожидается, что будет меньше осадков и температурный режим будет чуть выше нормы. Хотя, первые десять дней ожидаются холоднее обычного на 2 градуса. Морозы, которые установились в конце января, переходят в другие районы и через наши районы