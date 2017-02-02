Людмила Анурова: «Февраль месяц снежный, без метелей не обойдется. В последние годы он бывает холоднее января и декабря»

«Погода сейчас типичная для февраля: небольшой снег, небольшой мороз. В феврале часто бывают метели и снегопады. Прогноз на февраль: ожидается, что будет меньше осадков и температурный режим будет чуть выше нормы. Хотя, первые десять дней ожидаются холоднее обычного на 2 градуса. Морозы, которые установились в конце января, переходят в другие районы и через наши районы 2—3 февраля будут проходить фронтальные разделы. Другими словами, циклон проходит по северной стороне и от него идут отголоски. Будет идти снег различной интенсивности и поднимется ветер, потому что смещается антициклон, определявший погоду для января. 2- 3 февраля мы ожидаем усиления ветра до 15−18 метров в секунду и повышение температурного режима. 4 февраля мы ожидаем опять приток холодного воздуха и понижения температуры до -20 — -25, в отдельный районах до -30 градусов ночью и 12−17 градусов мороза днем. Ветер ослабеет. Вообще, в последние годы февраль часто бывает холоднее января и декабря, хотя, по статистике раньше было наоборот. Похоже, в этом году будет небольшая разница между фактической температурой и той, которая должна быть по норме. Конечно, будут оттепели, ведь это переходный период от зимы к весне, будет неустойчивая погода. Конечно, бывают периоды с длительной устойчивой погодой, когда на территории долго стоит сибирский антициклон. Но пока такого не наблюдается».