МЧС: метель и ветер ожидаются в Нижегородской области 2 февраля

Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 2 февраля, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В ближайшие часы в области ожидаются отдельные порывы северо-западного ветра до 20 м/с, метель с видимостью 500 м и менее. В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Могут произойти повреждения линий электропередач и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций, падения деревьев.