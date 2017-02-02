МЧС: метель и ветер ожидаются в Нижегородской области 2 февраля
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 2 февраля, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В ближайшие часы в области ожидаются отдельные порывы
Могут произойти повреждения линий электропередач и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций, падения деревьев.