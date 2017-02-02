Хабаровчане посмотрят исторические фильмы и прослушают тематические лекции

«Будем показывать ленты о Сталинградской битве, о Гражданской войне. Проведем дебаты и тематические занятия. 7 февраля у нас запланирован день северных территорий. Выступит доктор исторических наук Валерий Тимошенко, он расскажет всем присутствующим историю Курильских островов», — рассказал специалист Центра патриотического воспитания Никита Кобзев.

Первый кинопоказ проведут 4 февраля в 17:00. Информация по телефонам: 47−53−06, 47−25−98, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.