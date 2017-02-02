Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Снегопад опасен для сердца
Совбез ООН на закрытом заседании принял предложение Украины
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Дима Билан поделился семейным снимком
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10:33 (мск), источник: УралПолит.ру

В одной из камышловских школ не кормили детей из-за болезни повара

ОКТЯБРЬСКИЙ, 2 февраля, ИА УралПолит.Ru. В школе поселка Октябрьский Камышловского района из-за болезни повара детей не кормили горячим питанием. По факту прошедшего проведена прокурорская проверка.

«Установлено, что в период с 7 по 14 декабря 2016 года учащиеся не были обеспечены горячим питанием в связи с временной нетрудоспособностью повара образовательного учреждения», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отмечают в надзорном ведомстве, были нарушены требования Федерального закона «Об образовании», а также Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В отношении директора «Октябрьской средней общеобразовательная школы» возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВЦИОМ: доверие россиян к Путину продолжает расти
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь