В одной из камышловских школ не кормили детей из-за болезни повара

«Установлено, что в период с 7 по 14 декабря 2016 года учащиеся не были обеспечены горячим питанием в связи с временной нетрудоспособностью повара образовательного учреждения», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отмечают в надзорном ведомстве, были нарушены требования Федерального закона «Об образовании», а также Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В отношении директора «Октябрьской средней общеобразовательная школы» возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).