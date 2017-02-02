Учебный процесс возобновляется в Троицке после карантина

В Троицке (Челябинская область) отменен карантин в школах — дети вернутся к учебе в пятницу, 3 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Решено возобновить учебный процесс в школах и учреждениях допобразования в связи со значительным снижением заболеваемости среди школьников — более чем вдвое за неделю», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Добавим, в медицинских организациях и социальных учреждениях закрытого типа Троицка выполнение карантинных мероприятий продолжается.