Роскомнадзор выбрал обязательный общедоступный канал для Воронежской области
«ТВ Губерния» стал вещателем на «21-й кнопке».
«ТВ Губерния» стал вещателем на «21-й кнопке».
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала 18 вещателей на «21-ю кнопку» в ЦФО, сообщила
Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения региона, пояснили в Роскомнадзоре. Поправки в законах «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать общедоступные региональный канал на так называемой «21-й кнопке».