Роскомнадзор выбрал обязательный общедоступный канал для Воронежской области

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала 18 вещателей на «21-ю кнопку» в ЦФО, сообщила пресс-служба Роскомнадзора в среду, 1 февраля. В Воронежской области обязательным общедоступным телеканалом стало АО «ТВ Губерния».

Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения региона, пояснили в Роскомнадзоре. Поправки в законах «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать общедоступные региональный канал на так называемой «21-й кнопке».