В Молдове начинает теплеть

В северных районах столбики термометров покажут до 3 °C днем и до -10°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до 4 °C, а ночью опустится до -9C°. На юге Молдовы днем ожидается до 5 °C днем, ночью — до -8°C.

Ветер — юго-восточный, со скоростью 1−6 м/с, атмосферное давление — повышенное.