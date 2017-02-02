В Молдове начинает теплеть
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность без осадков.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность без осадков.
В северных районах столбики термометров покажут до 3 °C днем и до -10°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до 4 °C, а ночью опустится до -9C°. На юге Молдовы днем ожидается до 5 °C днем, ночью — до -8°C.
Ветер —