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10:57 (мск), источник: Noi.md

В Молдове начинает теплеть

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность без осадков.

Источник: Noi.md

В северных районах столбики термометров покажут до 3 °C днем и до -10°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до 4 °C, а ночью опустится до -9C°. На юге Молдовы днем ожидается до 5 °C днем, ночью — до -8°C.

Ветер — юго-восточный, со скоростью 1−6 м/с, атмосферное давление — повышенное.

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