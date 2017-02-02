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10:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в День влюбленных брак зарегистрируют 72 пары

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане в День влюбленных 72 пары зарегистрируют брак. Об этом сообщает Госкомитет республики по делам юстиции.

14 февраля в отделах ЗАГС города Уфы состоятся 28 регистраций брака. В новом отделе ЗАГС столицы в микрорайоне Сипайлово в День святого Валентина состоится торжественная регистрация восьми браков и чествование трех пар «золотых» юбиляров супружеской жизни. Начало мероприятия в 14.00 по адресу: ул. Маршала Жукова, 5/2.

Подробная информация — на странице Госкомитета РБ по делам юстиции «ВКонтакте».

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