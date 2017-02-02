Федеральный канал рассказал о транспортном коллапсе в Свердловской области
В Белоярском городском округе отменили автобусные маршруты. Теперь жители не могут попасть на работу и в районные больницы. Об этом сообщила
В Белоярском городском округе отменили автобусные маршруты. Теперь жители не могут попасть на работу и в районные больницы. Об этом сообщила
Прежний перевозчик умер в январе, его семья собирается продолжать дело, но оформление документов займет длительное время. Новый предприниматель не имеет возможности обеспечить транспортом жителей: нет ни лишних водителей, ни автобусов.
«Люди столкнулись с тем, что не могли уехать домой без Белоярки. Даже председатель Думы прежнего созыва Ирина Попова
Администрация города назначила конкурс на эти услуги, это займет 60 дней. До результатов перевозки доверили новому предпринимателю под предлогом, что у него есть лицензия, а у вдовы нет.
О «транспортном коллапсе» на Среднем Урале рассказал федеральный канал «Вести».
В администрации города обещают принять необходимые меры.
«Администрацией Белоярского городского округа приняты все меры для восстановления пассажирского сообщения на территории округа. Заключено соглашение на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с ООО “ТРИГЛАВ” до проведения конкурсных процедур». Сегодня маршрут № 18 «Белоярский -Баженово» работает по расписанию, завтра 02 февраля возобновит работу автобус по маршруту № 113 «р.п. Белоярский — с. Некрасово», — сообщили Накануне.RU в администрации Белоярского городского округа.
Добавим, что тяжелая транспортная ситуация сложилась и в Сысерти. Там водителям транспортного предприятия не платят заработную плату, они не выходят на маршруты. Следователи возбудили уголовное дело. В Екатеринбурге проходят митинги
Что касается Белоярского ГО, то стоит напомнить, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков требовал отправить главу администрации Павла Юдина в отставку за «систематические нарушения» еще в апреле 2016 г., однако он до сих пор работает в должности. Насколько можно судить, в сложившемся с мая 2016 г. «едином политическом центре» Свердловской области (после перехода в обладминистрацию Владимира Тунгусова) пока не до проблемных муниципалитетов. Так, в Дегтярске главу не могут избрать с осени.