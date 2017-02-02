Федеральный канал рассказал о транспортном коллапсе в Свердловской области

Прежний перевозчик умер в январе, его семья собирается продолжать дело, но оформление документов займет длительное время. Новый предприниматель не имеет возможности обеспечить транспортом жителей: нет ни лишних водителей, ни автобусов.

«Люди столкнулись с тем, что не могли уехать домой без Белоярки. Даже председатель Думы прежнего созыва Ирина Попова стояла-стояла на остановке, а автобус так и не пришел», — рассказала Наталья Зайка-Маслакова.

Администрация города назначила конкурс на эти услуги, это займет 60 дней. До результатов перевозки доверили новому предпринимателю под предлогом, что у него есть лицензия, а у вдовы нет.

О «транспортном коллапсе» на Среднем Урале рассказал федеральный канал «Вести».

В администрации города обещают принять необходимые меры.

«Администрацией Белоярского городского округа приняты все меры для восстановления пассажирского сообщения на территории округа. Заключено соглашение на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с ООО “ТРИГЛАВ” до проведения конкурсных процедур». Сегодня маршрут № 18 «Белоярский -Баженово» работает по расписанию, завтра 02 февраля возобновит работу автобус по маршруту № 113 «р.п. Белоярский — с. Некрасово», — сообщили Накануне.RU в администрации Белоярского городского округа.

Добавим, что тяжелая транспортная ситуация сложилась и в Сысерти. Там водителям транспортного предприятия не платят заработную плату, они не выходят на маршруты. Следователи возбудили уголовное дело. В Екатеринбурге проходят митинги из-за «транспортной реформы» — сокращения маршрутов на фоне повышения стоимости проезда, в том числе льготного. Пожалуй, оценка ситуации как транспортного коллапса в регионе со стороны федерального канала недалека от истины.

Что касается Белоярского ГО, то стоит напомнить, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков требовал отправить главу администрации Павла Юдина в отставку за «систематические нарушения» еще в апреле 2016 г., однако он до сих пор работает в должности. Насколько можно судить, в сложившемся с мая 2016 г. «едином политическом центре» Свердловской области (после перехода в обладминистрацию Владимира Тунгусова) пока не до проблемных муниципалитетов. Так, в Дегтярске главу не могут избрать с осени.