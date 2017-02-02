Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как оборудовать простую и удобную гардеробную?
Прямая осанка помогает при депрессии
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Нагадить соседям под стол»: эксперты о целях нового танка Киева
«Вошло много танков»: в ДНР о ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Федеральный канал рассказал о транспортном коллапсе в Свердловской области

В Белоярском городском округе отменили автобусные маршруты. Теперь жители не могут попасть на работу и в районные больницы. Об этом сообщила экс-депутат городской думы Наталья Зайка-Маслакова, передает корреспондент Накануне.RU.

Прежний перевозчик умер в январе, его семья собирается продолжать дело, но оформление документов займет длительное время. Новый предприниматель не имеет возможности обеспечить транспортом жителей: нет ни лишних водителей, ни автобусов.

«Люди столкнулись с тем, что не могли уехать домой без Белоярки. Даже председатель Думы прежнего созыва Ирина Попова стояла-стояла на остановке, а автобус так и не пришел», — рассказала Наталья Зайка-Маслакова.

Администрация города назначила конкурс на эти услуги, это займет 60 дней. До результатов перевозки доверили новому предпринимателю под предлогом, что у него есть лицензия, а у вдовы нет.

О «транспортном коллапсе» на Среднем Урале рассказал федеральный канал «Вести».

В администрации города обещают принять необходимые меры.

«Администрацией Белоярского городского округа приняты все меры для восстановления пассажирского сообщения на территории округа. Заключено соглашение на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с ООО “ТРИГЛАВ” до проведения конкурсных процедур». Сегодня маршрут № 18 «Белоярский -Баженово» работает по расписанию, завтра 02 февраля возобновит работу автобус по маршруту № 113 «р.п. Белоярский — с. Некрасово», — сообщили Накануне.RU в администрации Белоярского городского округа.

Добавим, что тяжелая транспортная ситуация сложилась и в Сысерти. Там водителям транспортного предприятия не платят заработную плату, они не выходят на маршруты. Следователи возбудили уголовное дело. В Екатеринбурге проходят митинги из-за «транспортной реформы» — сокращения маршрутов на фоне повышения стоимости проезда, в том числе льготного. Пожалуй, оценка ситуации как транспортного коллапса в регионе со стороны федерального канала недалека от истины.

Что касается Белоярского ГО, то стоит напомнить, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков требовал отправить главу администрации Павла Юдина в отставку за «систематические нарушения» еще в апреле 2016 г., однако он до сих пор работает в должности. Насколько можно судить, в сложившемся с мая 2016 г. «едином политическом центре» Свердловской области (после перехода в обладминистрацию Владимира Тунгусова) пока не до проблемных муниципалитетов. Так, в Дегтярске главу не могут избрать с осени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из федерального бюджета на "Ельцин-центр" идут сотни миллионов, а людям нужны дороги и школы
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь