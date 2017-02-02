Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 4—5 февраля
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
В последний месяц зимы пермякам предлагают посетить различные выставки, принять участие в спортивных состязаниях и ярмарках. В субботу и воскресенье сидеть дома активным жителям города явно не придётся, ведь для них подготовили массу интересных мероприятий.
Подробнее — в афише «АиФ-Прикамье».
4 февраля.
10.00−18.00 — Детский центр досуга и творчества «Родина» — Выставка рисунков «Для меня всегда герой», посвященная Дню защитника Отечества;.
11.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Дюймовочка» (4+);.
11.00 — театр кукол — спектакль «По щучьему велению» (4+);.
11.00−18.00 — Центральный выставочный зал — Выставка «Разноголосица». Проект
11.00−16.00 — Общественный центр, б. Гагарина, 58в — Турнир по шашкам и шахматам;.
11.00, 13.30, 16.00 — ТЮЗ — спектакль «Каникулы в Лукоморье» (5+);.
12.00 — Пермский планетарий — Программа для детей «Планеты маленького принца»;.
12.00−13.30 — Библиотека им. А. С. Пушкина —
13.30, 16.00 — театр кукол — спектакль «Теремок» (4+);.
14.00, 18.00, 21.00 — театр «У Моста» — спектакль «Франкенштейн» (12+);.
16.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Серая шейка» (3+);.
5 февраля.
9.30 — 14.00 — стадион «Юность» — Соревнование «Лед надежды нашей» и ярмарка спорта «Звонкий лёд»;.
10.00−18.00 — Детский центр досуга и творчества «Родина» — Выставка рисунков «Для меня всегда герой», посвященная Дню защитника Отечества;.
10.30 — Пермский планетарий — Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе»;.
11.00, 16.00 — театр кукол — спектакль «Теремок» (4+);.
11.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Три медведя» (3+);.
11.00 — Дом актёра — спектакль «Первый снег» (0+);.
11.00, 13.30, 16.00 — ТЮЗ — спектакль «Как Баба Яга сына женила» (5+);.
11.00−18.00 — Центральный выставочный зал — Выставка «Разноголосица». Проект
12.00−13.30 — Библиотека им. А. С. Пушкина —
13.30 — театр кукол — спектакль «По щучьему велению» (4+);.
14.00, 18.00, 21.00 — театр «У Моста» — спектакль «Франкенштейн» (12+);.
16.00 — Дом актёра — спектакль «Как зима зиму зимовала» (3+);.
16.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Человек с Луны» (3+).