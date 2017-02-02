Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 4—5 февраля

В последний месяц зимы пермякам предлагают посетить различные выставки, принять участие в спортивных состязаниях и ярмарках. В субботу и воскресенье сидеть дома активным жителям города явно не придётся, ведь для них подготовили массу интересных мероприятий.

Подробнее — в афише «АиФ-Прикамье».

4 февраля.

10.00−18.00 — Детский центр досуга и творчества «Родина» — Выставка рисунков «Для меня всегда герой», посвященная Дню защитника Отечества;.

11.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Дюймовочка» (4+);.

11.00 — театр кукол — спектакль «По щучьему велению» (4+);.

11.00−18.00 — Центральный выставочный зал — Выставка «Разноголосица». Проект художников-живописцев Александра Грекова и Ольги Молчановой-Пермяковой;.

11.00−16.00 — Общественный центр, б. Гагарина, 58в — Турнир по шашкам и шахматам;.

11.00, 13.30, 16.00 — ТЮЗ — спектакль «Каникулы в Лукоморье» (5+);.

12.00 — Пермский планетарий — Программа для детей «Планеты маленького принца»;.

12.00−13.30 — Библиотека им. А. С. Пушкина — Книжно-журнальная выставка «Последний февраль империи», к 100-летию Февральской революции. Книжная выставка «Две пули, пистолетов пара… », к 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина;.

13.30, 16.00 — театр кукол — спектакль «Теремок» (4+);.

14.00, 18.00, 21.00 — театр «У Моста» — спектакль «Франкенштейн» (12+);.

16.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Серая шейка» (3+);.

5 февраля.

9.30 — 14.00 — стадион «Юность» — Соревнование «Лед надежды нашей» и ярмарка спорта «Звонкий лёд»;.

10.00−18.00 — Детский центр досуга и творчества «Родина» — Выставка рисунков «Для меня всегда герой», посвященная Дню защитника Отечества;.

10.30 — Пермский планетарий — Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе»;.

11.00, 16.00 — театр кукол — спектакль «Теремок» (4+);.

11.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Три медведя» (3+);.

11.00 — Дом актёра — спектакль «Первый снег» (0+);.

11.00, 13.30, 16.00 — ТЮЗ — спектакль «Как Баба Яга сына женила» (5+);.

11.00−18.00 — Центральный выставочный зал — Выставка «Разноголосица». Проект художников-живописцев Александра Грекова и Ольги Молчановой-Пермяковой;.

12.00−13.30 — Библиотека им. А. С. Пушкина — Книжно-журнальная выставка «Последний февраль империи», к 100-летию Февральской революции. Книжная выставка «Две пули, пистолетов пара… », к 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина;.

13.30 — театр кукол — спектакль «По щучьему велению» (4+);.

14.00, 18.00, 21.00 — театр «У Моста» — спектакль «Франкенштейн» (12+);.

16.00 — Дом актёра — спектакль «Как зима зиму зимовала» (3+);.

16.00 — театр кукол «Туки-Луки» — спектакль «Человек с Луны» (3+).