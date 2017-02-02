Челябинцев ждет поздняя весна: сурок Соня спит
Сурок Соня в челябинском зоопарке решила не просыпаться сегодня, 2 февраля, ко Дню сурка. Это, по приметам, предвещает в регионе позднюю весну.
Сурок Соня в челябинском зоопарке решила не просыпаться сегодня, 2 февраля, ко Дню сурка. Это, по приметам, предвещает в регионе позднюю весну.
Напомним, День сурка отмечается 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны. Если сурок спит, то это предвещает еще шесть недель зимы.
«Обычно Соня спит с ноября по март. Раньше времени она просыпается редко, — рассказала сотрудница зоопарка Елена Чудакова. — Раньше всех в зоопарке просыпается медведица Бусинка. Спать она легла в конце декабря и встанет уже в феврале. Ненамного дольше спит медведь Степан и два гималайца. Еноты и енотовидные собаки спят периодически».
По прогнозам синоптиков, потепление в Челябинской области ожидается уже к концу февраля. Столбик термометра в эти дни задержится около 0 градусов.