Суд запретил работу фитнес-клуба Владимира Ремизовича

Этот факт был выявлен надзорным ведомством еще в мае 2016 года, однако ни к сентябрю, ни к декабрю нарушения устранены не были, за что предпринимателя штрафовали уже дважды — на 5 тысяч рублей. Сейчас же это послужило отягчающим ответственность обстоятельством.

«Из материалов дела следует, что предпринимателем не применена та степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него для соблюдения норм публичного права, установленных действующим законодательством», — отмечается в материалах арбитража.

В результате было решено приостановить на 30 дней деятельность предпринимателя и, соответственно, фитнес-клуба.

«Суд убежден, что эксплуатация эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября в КАО г. Омска, без оформленного разрешения на ввод в эксплуатацию создает угрозу жизни или здоровью людей», — пришел к выводу суд.