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11:03 (мск), источник: СуперОмск

Суд запретил работу фитнес-клуба Владимира Ремизовича

Омский арбитражный суд удовлетворил иск Госстройнадзора по Омской области к индивидуальному предпринимателю Владимиру Ремизовичу, чей фитнес-клуб SuperClub функционирует в не введенном в эксплуатацию здании.

Этот факт был выявлен надзорным ведомством еще в мае 2016 года, однако ни к сентябрю, ни к декабрю нарушения устранены не были, за что предпринимателя штрафовали уже дважды — на 5 тысяч рублей. Сейчас же это послужило отягчающим ответственность обстоятельством.

«Из материалов дела следует, что предпринимателем не применена та степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него для соблюдения норм публичного права, установленных действующим законодательством», — отмечается в материалах арбитража.

В результате было решено приостановить на 30 дней деятельность предпринимателя и, соответственно, фитнес-клуба.

«Суд убежден, что эксплуатация эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября в КАО г. Омска, без оформленного разрешения на ввод в эксплуатацию создает угрозу жизни или здоровью людей», — пришел к выводу суд.

Отметим, фитнес-клуб SuperClub располагается в трехэтажном здании № 5 по улице 70 лет Октября, где также работают клуб рукопашного боя «Атака», школа танцев Start Up, суши-бар «Имбирь» и гипермаркет одежды и обуви «Заходи».

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