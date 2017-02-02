Суд запретил работу фитнес-клуба Владимира Ремизовича
Омский арбитражный суд удовлетворил иск Госстройнадзора по Омской области к индивидуальному предпринимателю Владимиру Ремизовичу, чей
Омский арбитражный суд удовлетворил иск Госстройнадзора по Омской области к индивидуальному предпринимателю Владимиру Ремизовичу, чей
Этот факт был выявлен надзорным ведомством еще в мае 2016 года, однако ни к сентябрю, ни к декабрю нарушения устранены не были, за что предпринимателя штрафовали уже дважды — на 5 тысяч рублей. Сейчас же это послужило отягчающим ответственность обстоятельством.
«Из материалов дела следует, что предпринимателем не применена та степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него для соблюдения норм публичного права, установленных действующим законодательством», — отмечается в материалах арбитража.
В результате было решено приостановить на 30 дней деятельность предпринимателя и, соответственно,
«Суд убежден, что эксплуатация эксплуатации
Отметим,