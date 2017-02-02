В Башкирии осужденные к исправительным работам будут чистить снег на улицах
УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии осужденные к исправительным работам будут чистить снег на улицах.
УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии осужденные к исправительным работам будут чистить снег на улицах.
О намерении оказать помощь коммунальным службам сообщил начальник УФССП по РБ Ильнур Махмутов. В 2016 году у приставов на исполнении находилось более 15,5 тысяч решений судов. На данный момент назначенные им часы и месяцы отрабатывают 3,6 тысячи человек.