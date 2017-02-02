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2 февраля, источник: Моя Планета

Вежливый лось провалился в подвал дома к американцам

Американская чета из штата Айдахо весьма удивилась, когда, проснувшись, обнаружила, что в их дом ввалился какой-то лось. К счастью, гость вел себя порядочно.

Животное провалилось через незакрытое окно в подвале, где провело около трех часов. Владелица дома сказала в интервью, что лосиха оказалась на удивление вежливым, добропорядочным животным, передает BBC.

Сначала представители полиции и департамента по рыбо- и охотоводству пытались выманить животное наверх, но из этого ничего не получилось. Тогда один из них выстрелил в лосиху дротиком с транквилизатором.

Как рассказала хозяйка дома журналистам, восемь сотрудников тащили 270-киллограммовую тушу животного наверх, «кряхтя и постанывая».

По словам Эмерик, еще через четверть часа одурманенный зверь пришел в себя и сбежал. Ночной гость ничего не повредил в подвальных помещениях, сообщила хозяйка дома.

По мнению чиновников, курирующих дикую природу в этой местности, сильный снегопад вынудил лосиху и других диких животных выйти к человеческому жилью в поисках пищи.

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