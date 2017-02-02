Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Лаборатории генетического тестирования обвинили в мошенничестве
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
2 февраля, источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве разработали 3D-модели для реконструкции домов с надстройкой

После надстройки площадь квартир в таких домах увеличится минимум на треть.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Завершается 3D-моделирование двух жилых домов с поэтажными планами и планировками квартир для реконструкции с надстройкой, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Семь этажей надстроят на пятиэтажке на бульваре Матроса Железняка (дом 11) в Северном округе столицы. Вместо 20 квартир станет 54, их площадь увеличится на 35 метров. Пятиэтажный дом 22, корпус 1, находящийся в Измайловском проезде, станет десятиэтажным. Там квартир будет не 45, а 85, их площадь станет больше на 20−30 метров.

Глава ведомства отметил, что надстройка домов ведётся на средства самих жителей, по их инициативе и решению большинства жильцов. Власти города оказывают лишь методическую помощь в реализации проектов.

Сейчас обследуются инженерные сети и готовятся документы для получения архитектурно-градостроительного решения.

Первым в Москве надстроили четырёхэтажный дом 32 на улице Мишина в Савёловском районе, возведённый в 1960-х годах. Работы проводились без отселения жильцов.

Так же могут измениться около 40 домов. Жильцы пяти из них уже приняли решение о реконструкции. По двум зданиям поданы заявки на разработку градостроительных планов земельных участков.

В перечень жилых объектов, в которых можно надстраивать этажи, включено 400 домов. Но этот список уменьшился в 10 раз после анализа плотности населения в этих районах и наличия градостроительных ограничений и транспортной доступности.

Методические рекомендации для собственников, которые хотели бы реконструировать свои дома таким способом, опубликованы на портале Стройкомплекса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В России выросла просрочка по ипотечным платежам
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь