В Москве разработали 3D-модели для реконструкции домов с надстройкой

Семь этажей надстроят на пятиэтажке на бульваре Матроса Железняка (дом 11) в Северном округе столицы. Вместо 20 квартир станет 54, их площадь увеличится на 35 метров. Пятиэтажный дом 22, корпус 1, находящийся в Измайловском проезде, станет десятиэтажным. Там квартир будет не 45, а 85, их площадь станет больше на 20−30 метров.

Завершается 3D-моделирование двух жилых домов с поэтажными планами и планировками квартир для реконструкции с надстройкой, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Глава ведомства отметил, что надстройка домов ведётся на средства самих жителей, по их инициативе и решению большинства жильцов. Власти города оказывают лишь методическую помощь в реализации проектов.

Сейчас обследуются инженерные сети и готовятся документы для получения архитектурно-градостроительного решения.

Первым в Москве надстроили четырёхэтажный дом 32 на улице Мишина в Савёловском районе, возведённый в 1960-х годах. Работы проводились без отселения жильцов.

Так же могут измениться около 40 домов. Жильцы пяти из них уже приняли решение о реконструкции. По двум зданиям поданы заявки на разработку градостроительных планов земельных участков.

В перечень жилых объектов, в которых можно надстраивать этажи, включено 400 домов. Но этот список уменьшился в 10 раз после анализа плотности населения в этих районах и наличия градостроительных ограничений и транспортной доступности.

Методические рекомендации для собственников, которые хотели бы реконструировать свои дома таким способом, опубликованы на портале Стройкомплекса.