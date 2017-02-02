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2 февраля, источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области проезжавший мимо сотрудник МЧС спас 7 человек из горящего дома

Помогавший Владу Снигиру 14-летний парень попал в больницу.

Командир отделение пожарно-спасательной части в Бобровском районе Влад Снигир в нерабочее время спас семь человек, в том числе детей, из горящего дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг, 2 февраля. Спасателю помогал 14-летний юноша, которого после этого госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Жилой дом 8×10 м загорелся в селе Верхний Икорец на улице Ранняя весна вечером в среду, 1 февраля. В доме жили две семьи с маленькими детьми. Причиной ЧП стало замыкание электропроводки.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 19:55. Пока они спешили на вызов, Влад Снигир проезжал мимо на своем автомобиле. Увидев пожар, он бросился на помощь и вытащил из задымленного дома мальчика и девочку, которым было меньше года, годовалого и двухлетнего мальчиков и их матерей. Когда приехал дежурный караул, Снигир помог им в тушении. С огнем удалось справиться к 20:20 — он успел повредить домашние вещи в комнате 1×1,5 м.

Спасатели напомнили о том, что неисправная электропроводка — одна из самых распространенных причин бытовых пожаров. Электрооборудование нужно подбирать исходя из величины тока, напряжения, характера окружающей среды. Для профилактики нужно регулярно проводить осмотры и измерения сопротивления изоляции. Следует правильно выбирать аппараты защиты, предназначенные для отключения поврежденного участка раньше, чем изоляция воспламенится.

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