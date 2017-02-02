СМИ: дочь Барака Обамы работает в Голливуде за $9 в час

Как утверждается, Малия Обама стала интерном в Weinstein Company.

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По словам источников, задача новой сотрудницы — отбирать сценарии для руководства одной из самых известных голливудских компаний.

Weinstein получает много сценариев от топовых и неизвестных сценаристов. Среди выпущенных ей фильмов — «Король говорит», «Артист», «Влюбленный Шекспир», «Джанго освобожденный», «Умница Уилл Хантинг».

Как сообщалось ранее, Обама взяла год каникул после окончания школы и начнет обучение в Гарварде только осенью 2017 года.

Также сообщалось, что Малия Обама тайно путешествовала по Боливии и Перу.