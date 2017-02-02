Управкомпанию в Ерзовке заставят отремонтировать фасад дома

В инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области поступила жалоба от собственников многоквартирного дома № 10"А по ул. Ленина в р.п. Ерзовка Городищенского района на бездействие управляющей организации. По информации ведомства, граждан беспокоило состояние фасада, крыши, системы холодного водоснабжения, а также системы вентиляции дома, в котором они проживают.

По факту в отношении управляющей организации ООО «Стандарт» проведена проверка по вопросам технического состояния общего имущества собственников, в ходе которой установлено, что фасада указанного дома находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует оперативного ремонта.

При этом все другие жалобы жильцов не подтвердились: крыша и внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, а также внутридомовая система вентиляции дома признаны нормальными и исправными.

Для устранения нарушений в адрес компании выдано предписание на выполнение необходимых мероприятий и работ по приведению фасада многоквартирного дома в порядок. Контроль за выполнением управляющей организацией всех мероприятий и работ, указанных в предписании, осуществляется инспекцией Госжилнадзора.